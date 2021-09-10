Президент Украины Зеленский допустил полномасштабную войну с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что существует риск полномасштабной войны с Россией. Сегодня он выступил на форуме YES Brainstorming.

Зеленский объяснил свой прогноз образовавшейся пропастью между россиянами и украинцами из-за агрессивных действий Кремля. Украинский лидер отметил, что военное столкновение двух стран станет самой большой ошибкой России.

«После этого никогда не будет существовать соседства РФ, Украины и Беларуси. Это самое страшное, что может быть, но, к сожалению, такая есть вероятность», — заявил Зеленский.

Накануне секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО повлечет вынужденные ответные меры со стороны России. Он отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский явно настроен на безоговорочный курс в Североатлантический альянс. Президент Украины с гордостью подчеркивал, что такую идею всячески приветствуют власти США. Тем не менее в самом альянсе не очень-то ждут Украину. Считается, что стране нужно уладить слишком много внутренних вопросов.