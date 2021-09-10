Россия готова к восстановлению отношений с Украиной и западными странами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким, братским», — привел ТАСС слова министра.

Глава МИД РФ прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который ранее не исключил возможность полномасштабной войны с Россией.

«Я вижу здесь еще отголоски КВН. Может быть, таким образом нужно завоевывать сердца своих избирателей?» — процитировало Лаврова РИА «Новости».

Такие огульные комментарии Зеленского не заслуживают внимания, добавил министр.

Лавров также отметил, что хотя Запад пошел на беспрецедентное обострение отношений, Россия готова к диалогу «хоть завтра». При этом сейчас у России нет и не может быть никакой уверенности в надежности западных партнеров, признал глава дипведомства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле с сожалением восприняли слова Зеленского о возможной войне с Россией.