Читатели Daily Mail вступились за отца из Самарской области, который убил предполагаемого педофила

Читатели британского издания Daily Mail высказались по поводу домашнего ареста россиянина, обвиняемого в убийстве предполагаемого педофила, который растлил его дочь. Многие заявили, что сделали бы то же самое.

Статья об истории из Самарской области вышла в издании 6 сентября. Она нашли отклик у читателей Daily Mail.

«Я не одобряю убийство, но его реакция была определенно понятной. Думаю, я мог поступить аналогично», — написал OhaioJack.

Другие также поддержали мужчину, кто-то предложил выдать ему медаль, кто-то назвал молодцом и пожелал здоровья дочери.

Один из комментаторов заявил, что смертная казнь — иногда единственное решение. Один из пользователей из Австралии попросил оправдать обвиняемого в убийстве.

«Любой порядочный родитель поступил бы точно так же, независимо от последствий!», — отметил Crossx77.

«Здравый смысл, по моим оценкам, Россия только что поднялась», — написал Kwnny из Великобритании.

Читатель crazyisthis из США добавил, что не понимает, почему законы плохо работают по отношению к педофилам. При этом он отказывается винить во всем алкоголь, так как в случае мужчины из Самарской области подозревается в нескольких изнасилованиях.

«Я полностью поддерживаю действия отца. Почему общество до сих пор позволяет этим мерзким созданиям существовать и выходить на свободу после таких нападений. Меня это шокирует и до сих пор мучает. Законы должны измениться», — добавил он.