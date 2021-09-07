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    07 сентября 2021, 10:34

    Читатели Daily Mail вступились за отца из Самарской области, который убил предполагаемого педофила

    Екатерина Шамина

    Читатели британского издания Daily Mail высказались по поводу домашнего ареста россиянина, обвиняемого в убийстве предполагаемого педофила, который растлил его дочь. Многие заявили, что сделали бы то же самое.

    Читатели Daily Mail вступились за отца из Самарской области, который убил предполагаемого педофила

    Статья об истории из Самарской области вышла в издании 6 сентября. Она нашли отклик у читателей Daily Mail.

    «Я не одобряю убийство, но его реакция была определенно понятной. Думаю, я мог поступить аналогично», — написал OhaioJack.

    Другие также поддержали мужчину, кто-то предложил выдать ему медаль, кто-то назвал молодцом и пожелал здоровья дочери.

    Один из комментаторов заявил, что смертная казнь — иногда единственное решение. Один из пользователей из Австралии попросил оправдать обвиняемого в убийстве.

    «Любой порядочный родитель поступил бы точно так же, независимо от последствий!», — отметил Crossx77.

    «Здравый смысл, по моим оценкам, Россия только что поднялась», — написал Kwnny из Великобритании.

    Читатель crazyisthis из США добавил, что не понимает, почему законы плохо работают по отношению к педофилам. При этом он отказывается винить во всем алкоголь, так как в случае мужчины из Самарской области подозревается в нескольких изнасилованиях.

    «Я полностью поддерживаю действия отца. Почему общество до сих пор позволяет этим мерзким созданиям существовать и выходить на свободу после таких нападений. Меня это шокирует и до сих пор мучает. Законы должны измениться», — добавил он.