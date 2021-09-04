В МВД опровергли сообщение СМИ о том, что отец одной из жертв убитого в Самаре педофила якобы служил в полиции. Об этом сообщил сайт «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу регионального главка ведомства.

«Данная информация не соответствует действительности, а указанный гражданин никогда не работал в органах внутренних дел», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что 4 сентября в одних из средств массовой информации появилась информация, что отец жертвы педофила Вячеслав Матросов, который заставил его рыть себе могилу, якобы является сотрудником МВД.

На днях в лесополосе поселка Винтай Красноглинского района Самары нашли тело мужчины с ножевым ранением. Убитым оказался подозреваемый по делу об изнасиловании девочек шести и восьми лет. По данным СМИ, его убил отец пострадавшего ребенка, после того как случайно посмотрел видеоролик в телефоне подозреваемого. После этого мужчина сам пришел в полицию и показал, где спрятал тело.

Мать убитого рассказала «360», что не верит в то, что ее сын мог насиловать детей.