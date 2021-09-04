Подозреваемого в убийстве педофила отправили под домашний арест в Самаре. Такое решение принял суд, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Подозреваемый отправлен под домашний арест на два месяца, это отец одной из девочек», — заявил собеседник агентства.

Ранее пресс-служба СУ СК России по региону сообщила, что тело мужчины с ножевым ранением нашли в лесополосе поселка Винтай Красноглинского района Самары. Оказалось, что убитый был подозреваемым в изнасиловании девочек шести и восьми лет.

Согласно информации следствия, подозреваемый совершил «действия сексуального характера» в 2016–2021 годах. После его убийства правоохранители завели уголовное дело. На причастность к смерти педофила проверяли 34-летнего местного жителя.

Как уточнили журналисты, подозреваемый является отцом одной из изнасилованных девочек. Мужчина увидел в телефоне своей жертвы видеоролик со своей дочерью. После расправы он сам пришел в полицию и показал, где спрятал тело.

Мать убитого заявила «360», что не верит в то, что ее сын мог быть насильником. По ее словам, он всегда нормально общался с детьми.