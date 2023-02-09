Мир 09 февраля 2023, 23:19 Число жертв землетрясения в Турции перевалило за 17 тысяч Минздрав Турции: число погибших выросло до 17 406, пострадавших более 70 тысяч РИА «Новости»

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Количество жертв разрушительного землетрясения в Турции стремительно растет. Глава Минздрава страны Фахреттин Коджа сообщил, что погибли 17 406 человек, пострадали 71 866 человек.

«На данный момент у нас 17 406 погибших, 71 866 раненых», — сообщил Коджа на брифинге в провинции Хатай.

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В этой провинции из-под завалов спустя 79 часов после чрезвычайного происшествия извлекли живого двухлетнего мальчика. Ребенок с трудом шевелился, состояние было тяжелое, его передали медикам.

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Сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции, заявил, что движение литосферных плит изменит регион. Землетрясения в центре Турции вызвали изменения в распределении напряжения по всей территории, сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины.