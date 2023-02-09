Мир 09 февраля 2023, 15:19 Мальчика в Турции спустя почти 80 часов достали живым из-под завалов Двухлетнего мальчика достали живым после 79 часов под завалами в турецкой провинции Хатай

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В провинции Хатай на юге Турции спасли двухлетнего мальчика. Он провел под завалами 79 часов, рассказало информационное агентство Anadolu.

Группа спасателей услышала в месте разрушений звук и отыскала его источник. Под плитами застрял двухлетний мальчик. При помощи специальных инструментов в бетоне просверлили коридор. Несколько мужчин достали плачущего ребенка, прикрывая руками от оголенной арматуры, и передали медикам. Он плохо чувствовал себя и с трудом шевелился.

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Видео спасательной операции показал телеканал TRT Haber. Когда мальчика подняли на поверхность, люди вокруг начали аплодировать спасателям. Ребенка передавали из рук в руки, пока не донесли до врачей.

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Землетрясение с эпицентром в провинции Кахраманмараш произошло утром 6 февраля. Погибли 14 014 человек и пострадали 63 764 человек в Турции, в Сирии — не менее 1262 жителей скончались и 2285 получили травмы.