Мир 18 марта 2023, 22:39 Стало известно о жертвах и разрушениях при землетрясении в Эквадоре Extra: четыре человека стали жертвами землетрясения в Эквадоре Pxhere

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Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эквадоре. В городе Мачала в результате стихийного бедствия погибли три человека, еще один человек погиб в Куэнке. Об этом сообщило издание Extra.

В результате землетрясения в городе Мачала обрушились по меньшей мере два дома. Несколько человек оказались под завалами. Сейчас, по данным издания, подтверждена гибель троих человек.

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Информация еще об одном погибшем поступила из города Куэнке. В результате подземных толчков в центре города рухнул дом, один человек погиб под завалами.

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Также зафиксировано обрушение или значительное повреждение многих зданий в других провинциях Эквадора. В частности, обрушился музей прихода Пуэрто-Боливар, а также рухнули стены военных казарм Эль-Оро.

Сотрудники подразделения по чрезвычайным ситуациям пока не сообщали о жертвах.

О землетрясении в Эквадоре ранее сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 17 километрах от города Наранхаль провинции Гуаяс. Очаг землетрясения залегал на глубине 85 километров.