Число жертв военного в Таиланде выросло до 26 человек. Его не могли остановить 17 часов

Всю ночь в Таиланде пытались найти и поймать вооруженного военного, который открыл огонь по людям в торговом центре. Во время нападения он убил 26 человек, а ранения получили 57.

«По уточненным данным, погибли 27 человек, включая бойцов спецназа, гражданских лиц и самого преступника. Ранены 57 человек, из них 45 уже выписаны из больниц и вернулись домой», — приводит РИА «Новости» заявление премьер-министра Таиланда генерала Прают Чан Оча.

Он добавил, что врачи сделали нейрохирургические операции двум пострадавшим. Еще одному потребовалась операция на кишечнике, двоим — на ногах. Все остальные были госпитализированы с легкими ранениями.

Вечером 8 февраля сержант тайской армии застрелил своего командира, а затем направился в торговый центр на северо-востоке Таиланда. Он начал стрелять по людям и снимать все происходящее на видео, которое транслировал в Facebook. Аккаунт бойца практически сразу заблокировали.

Позже стали сообщать, что он взял заложников и удерживает их на четвертом этаже ТЦ. К зданию привезли мать военного, чтобы она уговорила сына отпустить людей. Все оставшихся посетителей вывели на улицу и начали прочесывать здание. Стрелок скрывался на территории многоуровневой парковки, откуда открыл огонь по спецназовцам. Затем ему удалось сбежать, но к утру стало известно, что преступника ликвидировали.