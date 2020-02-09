Устроивший стрельбу в ТЦ Таиланда военный ликвидирован

Полиция в Таиланде ликвидировала военного, устроившего стрельбу в торговом центре на юго-востоке страны.

«Операция закончена, преступник ликвидирован», — заявил начальник главного управления национальной полиции Таиланда генерал Чактхип Чайчинда в эфире местного телеканала. Его слова приводит РИА «Новости». Подробностей операции он не сообщил, сказав, что это сделают премьер-министр страны, который скоро прибудет на место происшествия, и сами участники операции.

Накануне вооруженный сержант тайской армии застрелил своего командира части, после чего угнал автомобиль и направился в город, где и устроил настоящую охоту на местных жителей. Свои действия он снимал на видео, которое транслировал в Facebook. Соцсеть быстро заблокировала его аккаунт. Мужчина зашел в торговый центр, продолжая стрелять.

Данные о жертвах стрелка разнятся. По официальной информации, погиб 21 человек, еще 63 получили ранения. Телеканал «Тхаи Рат ТВ» со ссылкой на полицию сообщал о 25 погибших.