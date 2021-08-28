Байден объявил чрезвычайное положение в Луизиане из-за урагана «Ида»

Президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение в штате Луизиана в связи с приближающимся ураганом «Ида». В воскресенье он может обрушиться на побережье Мексиканского залива. Об этом сообщили на сайте Белого дома.

Американский лидер обсудил подготовку к удару стихии с губернаторами Луизианы, Алабамы и Миссисипи. Байден обсудил меры, принимаемые штатами для предотвращения последствий урагана, подготовки к эвакуации жителей и людей в домах престарелых. Президент заверил, что все пострадавшие регионы получат поддержку федерального правительства.

Ураган «Ида» приближается к Луизиане. Ожидается, что он подойдет к штату в течение ближайших двух-трех суток. К этому моменту он может достичь четвертой категории.

Мэр Нового Орлеана ранее объявил обязательную эвакуацию жителей районов города, в которых нет систем защиты от наводнений. Всех остальных жителей он призвал эвакуироваться добровольно или укрыться на месте. В Новом Орлеане уже затруднено движение на межштатной трассе из-за большого количества желающих покинуть город.