Число жертв коронавируса в США перевалило за 30 000

В США растет число погибших от коронавируса. Инфекция убила уже более 30 тысяч человек. За сутки врачи потеряли 2494 пациента. Всего в стране почти 640 тысяч зараженных.

Данные о смертельных случаях среди американцев обновил Университет Джонса Хопкинса, который следит за пандемией.

Сейчас в Соединенных Штатах насчитывают 30 980 летальных исходов. Всего по стране болеют 639 628 человек. Страна лидирует среди других государств по показателям общей смертности, умерших за сутки и числу зараженных.

Президент США Дональд Трамп тем не менее считает, что пик эпидемии уже миновал. Он допустил, что некоторые штаты «откроются» до 1 мая. Белый дом 16 апреля должен опубликовать рекомендации по отмене действующих из-за коронавируса ограничений.

Американский лидер заявил, что Соединенные Штаты в случае необходимости помогут России аппаратами ИВЛ. Для Москвы, по словам Трампа, наступили тяжелые времена.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в конце декабря. По данным СМИ, нулевым пациентом стал сотрудник уханьской лаборатории. Инфекция распространилась по всему миру, сейчас зараженных больше двух миллионов.