США прошли пик заражения и готовы помочь России аппаратами ИВЛ — Трамп
«Битва продолжается, но данные свидетельствуют, что мы в масштабах страны миновали пик новых случаев», — сказал глава Белого дома. Его цитирует РИА «Новости».
Трамп не исключил, что некоторые штаты Америки могут «открыться» после карантина еще до 1 мая. По его словам, в четверг Белый дом огласит рекомендации по отмене ограничений, связанных с коронавирусом.
На пресс-конференции в Белом доме Трамп также заявил, что Штаты готовы помочь России с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
«Думаю, России понадобятся аппараты ИВЛ. У них сложные времена в Москве. Мы им поможем», — приводит агентство слова лидера США. Американский президент также отметил, что государство поможет и другим странам.
«Мы поможем Италии, Испании, Франции, другим странам», — добавил Трамп.
Врачи по всему миру продолжают выявлять новые случаи заболевания COVID-19. Общее число зараженных коронавирусом в мире достигло двух миллионов человек. Самый большой показатель зафиксирован именно в США, сейчас в Штатах более 609 тысяч заболевших. Россия находится в списке на 15 месте — в стране по последним данным 24 490 инфицированных.