США прошли пик возникновения новых случаев заражения коронавирусом, заявил журналистам американский лидер Дональд Трамп. Он также добавил, что Штаты готовы помочь России аппаратами ИВЛ.

«Битва продолжается, но данные свидетельствуют, что мы в масштабах страны миновали пик новых случаев», — сказал глава Белого дома. Его цитирует РИА «Новости».

Трамп не исключил, что некоторые штаты Америки могут «открыться» после карантина еще до 1 мая. По его словам, в четверг Белый дом огласит рекомендации по отмене ограничений, связанных с коронавирусом.

На пресс-конференции в Белом доме Трамп также заявил, что Штаты готовы помочь России с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Думаю, России понадобятся аппараты ИВЛ. У них сложные времена в Москве. Мы им поможем», — приводит агентство слова лидера США. Американский президент также отметил, что государство поможет и другим странам.

«Мы поможем Италии, Испании, Франции, другим странам», — добавил Трамп.

Врачи по всему миру продолжают выявлять новые случаи заболевания COVID-19. Общее число зараженных коронавирусом в мире достигло двух миллионов человек. Самый большой показатель зафиксирован именно в США, сейчас в Штатах более 609 тысяч заболевших. Россия находится в списке на 15 месте — в стране по последним данным 24 490 инфицированных.