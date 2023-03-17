Мир 17 марта 2023, 14:56 Ущерб от землетрясений в Турции превысил 105 млрд долларов Департамент казначейства Турции: ущерб от землетрясений составил более 105 млрд долларов РИА «Новости»

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Общая сумма ущерба от землетрясений в Турции превысил 105 миллиардов долларов (около двух триллионов турецких лир). Такие данные представили в департаменте казначейства страны, сообщил ТАСС.

По данным ведомства, совокупный ущерб от разрушительных землетрясений в Кахраманмараше и Хатае в феврале этого года оказался в шест раз выше, чем после подземных толчков в 1999 году в районе Мраморного моря.

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Февральские землетрясения в департаменте назвали «стихийным бедствием века».

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Ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что жители провинций, чьи дома оказались разрушены, получат новое жилье на безвозмездной основе. Планируется, что до конца года в районах построят свыше 319 тысяч домов.

Пока пострадавшим оказывают постоянную помощь с размещением и питанием. По словам Эрдогана, в зону бедствия доставили и распределили 433 тысяч палаток, а количество модульных жилых конструкций вскоре достигнет 100 тысяч.

В пострадавших регионах каждый день распределяют по 3,7 миллиона порций горячего питания. Помимо этого, людям раздают сухпайки.