Число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 570 человек

В Китае пневмонией, возбудителем которой является коронавирус нового типа, заболел уже 571 человек. В тяжелом состоянии находятся 95 зараженных. Вирус распространился по 25 провинциям страны.

Новые данные по числу зараженных привел телеканал CCTV со ссылкой на Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

«По состоянию на 24:00 22 января Национальная комиссия по здравоохранению получила подтверждение о 571 случае пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией в 25 провинциях — автономных районах и муниципалитетах — Китая», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что все летальные случаи пневмонии зарегистрированы в провинции Хубэй. Еще в 13 провинциях медики зафиксировали 393 подозрения на новый тип коронавируса.

За минувшие сутки, отмечено в материале, в 24 провинциях и городах отмечен 131 новый случай заражения. Умерло восемь человек. В основном все они старше 65 лет.

Единичные случаи заболевания регистрировали в Гонконге, Макао и на Тайване. По одному человеку заболели в США, Японии и Южной Корее. Известно о троих заболевших в Таиланде. Медики поместили под наблюдение почти пять тысяч человек, у которых были тесные контакты с заболевшими. Новый тип коронавируса распространяется по Китаю с декабря 2019 года.