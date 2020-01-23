Число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 570 человек
Новые данные по числу зараженных привел телеканал CCTV со ссылкой на Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
«По состоянию на 24:00 22 января Национальная комиссия по здравоохранению получила подтверждение о 571 случае пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией в 25 провинциях — автономных районах и муниципалитетах — Китая», — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что все летальные случаи пневмонии зарегистрированы в провинции Хубэй. Еще в 13 провинциях медики зафиксировали 393 подозрения на новый тип коронавируса.
За минувшие сутки, отмечено в материале, в 24 провинциях и городах отмечен 131 новый случай заражения. Умерло восемь человек. В основном все они старше 65 лет.
Единичные случаи заболевания регистрировали в Гонконге, Макао и на Тайване. По одному человеку заболели в США, Японии и Южной Корее. Известно о троих заболевших в Таиланде. Медики поместили под наблюдение почти пять тысяч человек, у которых были тесные контакты с заболевшими. Новый тип коронавируса распространяется по Китаю с декабря 2019 года.