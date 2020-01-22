Временный запрет на выезд ввели в китайском Ухане
Из-за распространения коронавируса в китайском городе Ухань ввели временный запрет на выезд, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Twitter газеты Global Times.
Китайские власти приостановили в Ухане работу метро и автобусов, междугородних поездов, а также самолетов.
Ухань располагается в провинции Хубэй. Население города составляет 11 миллионов человек.
Срок окончания запрета на выезд из города не уточняется.
31 декабря 2019 года в Китае объявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе установили, что причиной заболевания является новый тип коронавируса.