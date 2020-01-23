Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели в Приамурье
Руководитель регионального управления ведомства Ольга Курганова подчеркнула, что в канун китайского Нового года вероятны «очень активные внутренние миграционные процессы». Ее слова привело РИА «Новости».
«Режим повышенной готовности по профилактике вводится в Амурской области из-за коронавируса в Китае. <…> Особо нежелательно выезжать в Китай детям и пожилым людям», — пояснила Курганова.
По ее словам, для введения «тотального карантина» нет оснований.
В Роспотребнадзоре рекомендовали жителям Амурской области носить медицинские маски. Специалисты обращают внимание на необходимость соблюдать личную гигиену. Важно и своевременное обращение за медицинской помощью.
В конце декабря в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии неизвестного происхождения. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания является коронавирус нового типа. Известно минимум о 17 смертельных случаях. Заболевшими признаны свыше 500 человек.