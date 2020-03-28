Число зараженных коронавирусом в США перевалило 100 тысяч

Количество людей, заразившихся коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах, превысило 100 тысяч. Страна остается на первом месте по случаям заражения.

Информация опубликована на сайте Университета Джонса Хопкинса. Погибло от COVID-19 более полутора тысяч американцев. Выздоровели — 862.

Президент США Дональд Трамп заявил, страна вышла на первое место по заболеваемости, потому что система тестирования на коронавирус нового типа позволяет более оперативно диагностировать коронавирус.

Ранее холодильники для трупов появились прямо на улицах Нью-Йорка. Таким образом власти пытаются разгрузить городские морги, которые переполнены из-за пандемии коронавируса. Помимо этого, в городе появляются палатки для хранения тел пациентов.

Вспышка коронавируса была впервые зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. На момент написания статьи, количество зараженных достигло 582 930 человек. Из них от COVID-19 погибли 26 468 пациентов.