Трамп назвал новую систему тестов причиной самой высокой заболеваемости коронавирусом в США
Система тестирования на коронавирус нового типа позволяет более оперативно диагностировать коронавирус, из-за этого Америка на первом месте по заболеваемости — считает президент страны Дональд Трамп. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным портала «Политика сегодня», Трамп объяснил это тем, что в Штатах проведено самое большое количество тестов на инфекцию по сравнению с другими. Именно из-за этого Америка вышла на первое место по заболеваемости.