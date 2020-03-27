Холодильники для трупов появились на улицах Нью-Йорка

Холодильники для трупов появились прямо на улицах Нью-Йорка. Таким образом власти пытаются разгрузить городские морги, которые переполнены из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщило издание New York Daily News. Оно уточнило, что грузовики-рефрижераторы будут вывозить тела погибших, если мест в морге окажется недостаточно.

Мы переживаем кризис здравоохранения, город объявил режим чрезвычайной ситуации Аджа Ворси-Дэйвис официальный представитель властей Нью-Йорка.

Кроме того, в городе появляются палатки для хранения тел пациентов, которые скончались от нового типа коронавирусной инфекции. По словам Ворси-Дэйвис, всего они смогут вместить примерно 3,5–3,6 тысячи трупов.

По последним данным, в США заразились более 85 тысяч человек. Страна заняла первое место по количеству заболевших, обогнав Китай (там зафиксировали 81,7 тысячи случаев). За последние сутки число больных увеличилось на 17,2 тысячи человек. С каждым днем число новых заражений продолжает расти.

Центром распространения инфекции в Америке стал именно Нью-Йорк. Там выявили более половины всех случаев заражения в стране. Всего в стране от COVID-19 погибли почти 1,3 тысячи человек, еще более 1800 смогли справиться с заболеванием.