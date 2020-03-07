Число зараженных коронавирусом в Италии превысило пять тысяч

Таким образом, общее число заболевших COVID-2019 в стране возросло до пяти тысяч. При этом от атипичной пневмонии уже скончалось 233 человека, при этом указывается, что средний возраст жертв коронавируса в Италии составляет 81 год. Две с половиной тысячи зараженных сейчас наблюдаются медиками в больницах.

Итальянское посольство посоветовало своим гражданам временно воздержаться от посещения России из-за строгих медицинских мер. Граждан Италии даже с легкими симптомами заболевания поместят на карантин в инфекционной больнице.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» сократил число рейсов в города Китая, Кореи, Вьетнама и Италии по причине распространения коронавируса. Из-за вспышки туристы отменяют свои планы поездок в эти страны.