Число зараженных коронавирусом в Италии превысило пять тысяч
За сутки число инфицированных новым коронавирусом увеличилось на 1145 человек. Об этом сообщило итальянское агенство ANSA со ссылкой на руководителя службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли
Таким образом, общее число заболевших COVID-2019 в стране возросло до пяти тысяч. При этом от атипичной пневмонии уже скончалось 233 человека, при этом указывается, что средний возраст жертв коронавируса в Италии составляет 81 год. Две с половиной тысячи зараженных сейчас наблюдаются медиками в больницах.
Итальянское посольство посоветовало своим гражданам временно воздержаться от посещения России из-за строгих медицинских мер. Граждан Италии даже с легкими симптомами заболевания поместят на карантин в инфекционной больнице.
Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» сократил число рейсов в города Китая, Кореи, Вьетнама и Италии по причине распространения коронавируса. Из-за вспышки туристы отменяют свои планы поездок в эти страны.