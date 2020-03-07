«Аэрофлот» сократит рейсы в Китай, Италию, Корею и Вьетнам

«Аэрофлот временно вносит изменения в расписание полетов в города Китая, Кореи, Вьетнама и Италии, в связи со снижением спроса», — говорится в сообщении компании.

Так с 10 марта практически до конца месяца сокращается число рейсов в Италию и Южную Корею, с 11 марта — во Вьетнам.

Кроме того, в сообщении отмечается, что пассажирам с билетами, которые были оформлены до 6 марта по направлениям в города Китая (в том числе в Гонконг), Ирана, Италии и Южной Кореи, будет разрешено добровольное переоформление билета без штрафных санкций на любую дату не позднее 31 мая.

Ранее гендиректор авиаперевозчика Виталий Савельев признался, что компания несет большие потери. Все из-за того, что после начавшейся эпидемии коронавиурса страны начали отменять рейсы, а туристы перестали путешествовать.