Итальянцам посоветовали не посещать Россию

В ведомстве рассказали, что власти Москвы приняли достаточно жесткие меры для тех, кто прилетает в российскую столицу из Италии, Китая, Южной Кореи, Ирана, Германии и Франции. Гражданам необходимо будет отправиться на домашний карантин на две недели.

Путешественникам, которые решили приехать в Россию, стоит оценить риски и решить для себя, стоит ли вообще ехать. Особенно если у них не будет возможности провести две недели по адресу своего пребывания в стране. Соблюдение этого правила обязательно. Нарушителей ждет наказание в виде принудительной госпитализации.

«Путешественники с симптомами гриппа, какими бы легкими они ни были, простуды, кашля или легким повышением температуры тела держатся под наблюдением на территории аэропорта, и их сообщение с внешним миром затруднено», — говорится в сообщении. После этого гостей отправляют в государственную инфекционную больницу на две недели.

Тем, кто не хочет провести две недели на карантине, стоит воздержаться от посещения России. Также в посольстве Италии напомнили, что в конце января Россия закрыла границу с Китаем, прервала железнодорожное сообщение с Северной Кореей. Гражданам Китая запретили въезд в Россию с 19 февраля.

Власти Москвы ввели в городе режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом. Жителям рекомендовали не посещать страны, где ситуация с количеством заболевших стала критической. В том числе речь идет об Италии, Иране, Китае, Южной Корее и так далее.

Сегодня стало известно, что количество носителей коронавируса во всем мире превысило 100 тысяч человек. Число летальных случаев на отметке в 3,4 тысячи человек. Выздоровели после лечения почти 56 тысяч зараженных.