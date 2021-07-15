Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити увеличилось до 23

Число задержанных по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза увеличилось до 23. Об этом сообщила национальная полиция на своей странице в Facebook.

Среди этих людей пять гаитян и 18 колумбийцев. Ранее сообщалось о задержании 17 человек.

Жовенель Моиз был смертельно ранен в ночь на 7 июля. В его резиденцию пробрались неизвестные и напали на него и на его супругу Мартин Моиз. Женщину ранили, но она выжила. Сейчас Мартин Моиз находится в стабильном состоянии. Она проходит лечении в клинике в Майами. И. о. премьер-министра страны Клод Жозеф заявил, что президента пытали перед убийством.

Под подозрением остаются бывший сенатор страны Джон Жоэль Жозеф и юрист Жозеф Феликс Бадио. По данным СМИ, они могли помочь задержанному Кристиану Эммануэлю Санону арендовать автомобили в Порт-о-Пренсе. Санону считается идейным вдохновителем преступления, его арестовала полиция. Также в розыске находится бизнесмен Родольфо Жаар.

Полиция готовится предъявить трем мужчинам обвинения в убийстве, вооруженном ограблении и покушении на убийство.