Экс-сенатора Гаити заподозрили в причастности к убийству президента

Полиция Гаити в рамках расследования убийства президента Жовенеля Моиза объявила в розыске еще трех человек. В связи с причастностью к преступлению силовики заинтересовались бывшим сенатором страны Джоном Жоэлем Жозефом, юристом Жозефом Феликсом Бадио и бизнесменом Родольфо Жааром.

Местное издание Rezo Nòdwès сообщило, что экс-сенатор и юрист могли помочь задержанному Кристиану Эммануэлю Санону арендовать автомобили в Порт-о-Пренсе. Он был арестован полицией и считается идейным вдохновителем преступления.

Центральное управление судебной полиции намерено предъявить трем разыскиваемым мужчинам обвинения в убийстве, вооруженном ограблении и покушении на убийство.

«Разыскиваются Жозеф Феликс Бадио, Джон Жоэль Жозеф, Родольф (Додоф) Жаар. Важно: вооружены и опасны», — сообщила полиция на своей странице в Facebook.

Президент Гаити Жовенель Моиз был застрелен при нападении на его резиденцию на прошлой неделе. Его жена ранена и сейчас госпитализирована в больнице американского Майами. Ее состояние стабильно.

Силовики сообщили, что опознали 28 подозреваемых, из них 26 человек являются гражданами Колумбии. Арестованы 17 из них.