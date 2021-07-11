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    11 июля 2021, 09:40

    Наемные убийцы пытали президента Гаити перед смертью

    Ольга Назаркина

    Президента Гаити Жовенеля Моиза пытали перед убийством, заявил и. о. премьер-министра страны Клод Жозеф. Супруга Моиза была ранена, но ее жизнь смогли спасти.

    Наемные убийцы пытали президента Гаити перед смертью

    По словам Жозефа, никто не мог даже представить, что президент Моиз будет убит, и его будут пытать в своем доме. Он признался, что все еще находится в шоке, как и весь народ Гаити, и не знает, развернулась ли уже в правящих кругах борьба за власть, сообщил ТАСС.

    «Я не знаю ведется ли сейчас политическая борьба, Я не обращаю внимания, есть она или нет, я сфокусирован на том, чтобы добиться правосудия в отношении президента Моиза», — подчеркнул Жозеф в эфире телеканала ABC.

    Покушение на Моиза было совершено 7 июля. В него выпустили по меньшей мере 10 пуль. Его тело было изучено, один глаз практически отсутствовал. Мартин Моиз сейчас проходил лечение в США. Накануне она заявила, что ее мужа убили, потому что он хотел провести референдум и выборы в Гаити. Помимо этого, он хотел проводить реформы, а это, по ее мнению, не отвечало интересам тех, кто нанял убийц президента.

    В республике введено военное положение на 15 дней. Установлено, что к покушению причастны 28 человек, часть из них — колумбийцы, двое — американцы гаитянского происхождения. Правоохранители задержали 17 подозреваемых, восемь находятся в розыске. Еще три человека были ликвидированы.