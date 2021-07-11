Наемные убийцы пытали президента Гаити перед смертью

Президента Гаити Жовенеля Моиза пытали перед убийством, заявил и. о. премьер-министра страны Клод Жозеф. Супруга Моиза была ранена, но ее жизнь смогли спасти.

По словам Жозефа, никто не мог даже представить, что президент Моиз будет убит, и его будут пытать в своем доме. Он признался, что все еще находится в шоке, как и весь народ Гаити, и не знает, развернулась ли уже в правящих кругах борьба за власть, сообщил ТАСС.

«Я не знаю ведется ли сейчас политическая борьба, Я не обращаю внимания, есть она или нет, я сфокусирован на том, чтобы добиться правосудия в отношении президента Моиза», — подчеркнул Жозеф в эфире телеканала ABC.

Покушение на Моиза было совершено 7 июля. В него выпустили по меньшей мере 10 пуль. Его тело было изучено, один глаз практически отсутствовал. Мартин Моиз сейчас проходил лечение в США. Накануне она заявила, что ее мужа убили, потому что он хотел провести референдум и выборы в Гаити. Помимо этого, он хотел проводить реформы, а это, по ее мнению, не отвечало интересам тех, кто нанял убийц президента.

В республике введено военное положение на 15 дней. Установлено, что к покушению причастны 28 человек, часть из них — колумбийцы, двое — американцы гаитянского происхождения. Правоохранители задержали 17 подозреваемых, восемь находятся в розыске. Еще три человека были ликвидированы.