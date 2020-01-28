Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 4,5 тысячи человек

В Китае количество заболевших новым типом коронавируса выросло до 4515 человек. Также увеличилось число жертв вируса — до 106 человек.

Данные о заболевших и погибших от коронавируса 2019-nCoV опубликовал Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР, на него ссылается РИА «Новости». Днем ранее подтверждалось, что коронавирус выявили у 2744 человек, 80 из них скончались.

За сутки в Китае выявили 1771 новый случай заболевания, 26 заболевших скончались. Среди погибших проходившие лечение в провинции Хубей, Хайнань и Пекине. 976 человек находятся в тяжелом состоянии. 60 прошли лечение и выписались.

Комитет отметил, что из 106 погибших 100 находились в провинции Хубей, которая стала эпицентром вспышки вируса.

4515 человек — это пациенты, у которых подтвердился новый тип коронавируса. Эту же инфекцию подозревают еще у 6973 человек. Под наблюдением находятся 44132 человека, которые имели контакт с заболевшими.

Власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань 31 декабря. Ученые Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР подтвердили, что вероятным источником 2019-nCoV является оптовый рынок Хуанань в Ухане. Среди симптомов новой пневмонии называют повышенную температуру, кашель, одышку и лихорадку.