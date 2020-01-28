Ранее было известно о 82 погибших. Теперь департамент здравоохранения провинции Хубэй заявил, что от заражения вирусом умерли еще 24 человека. Кроме того, вирус выявили еще у 1291 человека.

Таким образом, общее число подтвержденных случаев заболевания в КНР превысило четыре тысячи, отметило агентство.

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Специалисты китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили коронавирус 2019-nCoV в пробах, взятых на оптовом рынке морепродуктов в городе Ухань провинции Хубэй. Как сообщило агентство «Синьхуа», следы вируса нашли в 33 пробах из 585.

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Тем временем, в Германии подтвердили первый случай заражения коронавирусом. В минздраве федеральной земли Бавария заявили, что заразившийся пациент изолирован. Его состояние оценивается как хорошее.

В США минимум у 110 человек заподозрили новый коронавирус. Сейчас они проходят обследование, сообщили местные Центры по контролю и профилактике заболеваний. Все жители, у которых подозревают наличие вируса, приехали из Уханя.

В России случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано. Приморье получило тест-системы для выявления коронавируса, соощил глава местного Минздрава Виктор Фисенко РИА «Новостям».

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Как сообщил Telegram-канал Zvezdanews, российские туристы готовятся покинуть Хэйхэ, для них временно будет открыта граница. Одной из россиянок требуется срочное оперативное вмешательство, сообщили в пресс-службе правительства Амурской области.