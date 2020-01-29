Вирусолог назвал препараты, которые предположительно могут вылечить коронавирус

Щелканов отметил, что существуют противовирусные препараты, которые «априори будут эффективны против коронавирусов».

«Надо понимать, что окончательный вердикт можно вынести после того как будут проведены лабораторные, доклинические и клинические исследования, — пояснил эксперт. — Препараты российского производства, такие как Рибавирин, Триазавирин или даже Ингавирин — достаточно универсальные препараты противовирусного спектра действия — они, конечно, будут работать и против коронавируса, в том числе против нового коронавируса в Ухане».

Ранее гонконгские ученые разработали вакцину против 2019-nCoV. Однако использовать ее можно будет только после клинических испытаний, на которые уйдет несколько месяцев.