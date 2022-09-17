Число пострадавших в конфликте на границе Киргизии и Таджикистана превысило 120 человек | 360°

Мир 17 сентября 2022, 12:56 Поделиться Telegram

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Viber Число пострадавших в конфликте на границе Киргизии и Таджикистана превысило 120 человек Минздрав Киргизии: 121 человек пострадал в конфликте на границе с Таджикистаном РИА «Новости»

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Общее число пострадавших в боевых столкновениях на границе Киргизии и Таджикистана достигло 121. Об этом РИА «Новости» рассказали в киргизском Министерстве здравоохранения.

«Всего пострадал 121 человек, их отправили в медицинские организации. Семеро находятся на амбулаторном лечении», — отметили в ведомстве.

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Боевые столкновения между военными Киргизии и Таджикистана начались 16 сентября, каждая сторона обвинила другую в эскалации. Обстрелы велись на протяжении всего дня по периметру границы, пока стороны не договорились о прекращении огня.

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Утром 17 сентября ситуация вновь накалилась и обстрелы возобновились, а стороны уличили друг друга в нарушении договоренности о прекращении огня.

Власти Киргизии объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в Баткенской области из-за непрекращающихся обстрелов, писал kp.ru.

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась сообщал, что Киргизия и Таджикистан сообщили о готовности к переговорам о прекращении обстрелов.

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