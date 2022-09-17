Киргизия ввела режим ЧС в Баткенской области из-за обстрелов со стороны Таджикистана | 360°

Мир 17 сентября 2022, 10:57 Поделиться Telegram

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Viber Киргизия ввела режим ЧС в Баткенской области из-за обстрелов со стороны Таджикистана МЧС Киргизии: режим ЧС ввели в Баткенской области из-за обстрелов со стороны Таджикистана Пресс-служба ГПС КР

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Власти Киргизии ввели режим чрезвычайной ситуации Баткенской области, где произошли боевые столкновения с военными Таджикистана. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Соответствующее поручение отдал полномочный представитель президента Абдикарим Алимбаев.

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«Мера необходима для мобилизации соответствующих сил, недопущения гибели мирных людей и в целях установления мира», — сообщили в ведомстве.

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Ранее Министерство здравоохранения Киргизии сообщило, что после эскалации конфликта на границе с Таджикистаном пострадали 103 человека, пятеро из них находятся на амбулаторном лечении.

Вооруженный конфликт в приграничной зоне Киргизии и Таджикистана произошел утром 14 сентября, каждая сторона обвинила другую в провокациях.

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявлял, что приложит все необходимые усилия для урегулирования конфликта на границе с Таджикистаном, сообщал телеканал «Звезда».

Действительный член Русского географического общества Александр Князев в беседе с «360» выразил мнение, что обе страны не захотят участия третьих стран в конфликте на границе.

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