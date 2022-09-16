Киргизия и Таджикистан заявили ОДКБ, что готовы к переговорам | 360°

Мир 16 сентября 2022, 09:27 Поделиться Telegram

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Viber Киргизия и Таджикистан заявили ОДКБ, что готовы к переговорам Генсек ОДКБ Станислав Зась созвонился с обеими сторонами киргизо-таджикского конфликта РИА Новости

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Власти Киргизии и Таджикистана выступили за прекращение обстрела на общей границе и проведение переговоров. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась пообщался по телефону с обеими сторонами конфликта, сообщил секретариат организации.

Генсек 16 сентября связался с секретарем Совета безопасности Кыргызской Республики Маратом Иманкуловым и его коллегой из Республики Таджикистан Насрулло Махмудзодой.

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«В ходе переговоров стороны высказали необходимость немедленного прекращения огня и проведения переговоров о складывающейся ситуации по линии компетентных органов для урегулирования конфликта исключительно мирным путем», — сообщили в секретариате ОДКБ.

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Конфликт возобновился 14 сентября. Перестрелка произошла на участке границы в Баткенской области Киргизии, несколько человек пострадали. Обе стороны обвинили друг друга. Утром 16 сентября пограничники опять открыли огонь.

Территориальный спор между Таджикистаном и Киргизией начался еще до обретения независимости республик, рассказал «360» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Приграничные районы борются за воду и дороги.

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