Киргизия и Таджикистан заявили ОДКБ, что готовы к переговорам | 360°

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Киргизия и Таджикистан заявили ОДКБ, что готовы к переговорам

Генсек ОДКБ Станислав Зась созвонился с обеими сторонами киргизо-таджикского конфликта

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Власти Киргизии и Таджикистана выступили за прекращение обстрела на общей границе и проведение переговоров. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась пообщался по телефону с обеими сторонами конфликта, сообщил секретариат организации.

Генсек 16 сентября связался с секретарем Совета безопасности Кыргызской Республики Маратом Иманкуловым и его коллегой из Республики Таджикистан Насрулло Махмудзодой.

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«В ходе переговоров стороны высказали необходимость немедленного прекращения огня и проведения переговоров о складывающейся ситуации по линии компетентных органов для урегулирования конфликта исключительно мирным путем», — сообщили в секретариате ОДКБ.

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Конфликт возобновился 14 сентября. Перестрелка произошла на участке границы в Баткенской области Киргизии, несколько человек пострадали. Обе стороны обвинили друг друга. Утром 16 сентября пограничники опять открыли огонь.

Территориальный спор между Таджикистаном и Киргизией начался еще до обретения независимости республик, рассказал «360» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Приграничные районы борются за воду и дороги.

Киргизия

Таджикистан

Конфликт на границе Таджикистана и Киргизии

ОДКБ

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