Киргизия и Таджикистан заявили ОДКБ, что готовы к переговорам | 360°

Все новости
Мир
16 сентября 2022, 09:50
Китайцы высмеяли «мудрость» Борреля за сравнение санкций против России с диетой
Мир
16 сентября 2022, 09:50
«Кем она себя возомнила?». Французы раскритиковали главу Еврокомиссии за слова о Путине
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Спецоперация
16 сентября 2022, 09:43
Украинские военные попали в тактическое окружение у границ Херсонской области
Мир
16 сентября 2022, 09:37
Ограничение на въезд в Латвию для россиян с шенгеном заработает с 19 сентября
Подмосковье
16 сентября 2022, 09:36
Светофор установят на перекрестке Ивановской и Заречной улиц в Химках для ликвидации пробок
Спецоперация
16 сентября 2022, 09:36
Столтенберг заявил о снижении запасов оружия у НАТО из-за поставок Украине
Мир
16 сентября 2022, 09:35
Эрдоган заявил о готовности встретиться с Асадом на полях саммита ШОС
Мир
16 сентября 2022, 09:27
Киргизия и Таджикистан заявили ОДКБ, что готовы к переговорам
Мир
16 сентября 2022, 09:21
Бывшая сотрудница Пентагона заявила, что союз России и Китая угрожает гегемонии США