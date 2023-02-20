Мир 20 февраля 2023, 23:14 Жертвами новых землетрясений в Турции стали три человека МВД Турции: в результате новых землетрясений погибли три человека РИА «Новости»

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В результате новых землетрясений в Турции погибли три человека, сообщило МВД страны. Пострадали 213 жителей республики. Информация об этом появилась в турецком издании Anadolu.

«Трое граждан погибли, 213 граждан были доставлены в больницы. Поисково-спасательные операции продолжаются в трех местах. Получено 42 сообщения, по всем проведена инспекция. По 39 сообщениям проблем нет», — сообщил журналистам глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

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Вечером 20 февраля в провинции Хатай произошло два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8. Подземные толчки зафиксированы возле Антакьи в Турции и в 75 километрах от сирийской Латакии, эпицентр находился на глубине двух километров.

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Жителей предупредили о риске повышения уровня моря на полметра. Управление по чрезвычайным ситуациям Турции в качестве меры предосторожности рекомендовало держаться подальше от береговой линии.