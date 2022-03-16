Число пострадавших детей при ударе «Точкой-У» по Макеевке выросло до трех

В Минздраве Донецкой народной республики уточнили данные по пострадавшим во время взрыва в микрорайоне Макеевки. Их количество выросло до шести, детей среди получивших травмы трое.

Всех пострадавших несовершеннолетних госпитализировали, сообщило республиканское ведомство в своем Telegram-канале.

«По состоянию на 23:52 15 марта во время взрыва на микрорайоне Солнечный Макеевки пострадали шесть человек», — отметили в Минздраве.

Трое детей в больнице. Из трех пострадавших взрослых госпитализировали одну женщину. Еще двум медики оказали помощь на месте происшествия. Погибших нет.

По данным СЦКК ДНР, украинские военные ударили по Макеевке ракетой «Точка-У». В домах рядом с местом падения обломков ракеты выбило стекла. Известно, что среди раненых — 10-летняя девочка и 16-летний мальчик.