Рядом школа и детский сад. Очевидец показал последствия удара «Точкой-У» по Макеевке

В домах, расположенных рядом с местом падения обломков «Точки-У» в микрорайоне Макеевки, выбило стекла. Два соседних магазина загорелись. Кадры последствий атаки на город опубликовали в Сети местные жители.

На место происшествия уже прибыли спецслужбы. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), пострадали минимум четыре человека.

Очевидцы отметили, что недалеко от пожарища расположены школа и детский сад.

«Окон нет у всего Солнечного», — рассказал снявший еще одно видео мужчина, показав выбитые оконные рамы и засыпанный осколками пол квартиры.

Пострадали, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на республиканский Минздрав, два ребенка.

В СЦКК пояснили, что средствам ПВО в ДНР удалось перехватить ракету. На микрорайон Солнечный в Макеевке упали ее обломки. Аналогичная ситуация была 14 марта в Донецке, где после удара «Точкой-У» погибли 20 человек и еще 30 пострадали.