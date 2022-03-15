Минздрав ДНР: при ударе «Точкой-У» по Макеевке пострадали двое детей
В Минздраве ДНР сообщили о четырех пострадавших после удара «Точкой-У», который украинские военные нанесли по микрорайону Солнечный в Макеевке. Среди них есть дети.
Девочка 10 лет получила непроникающую травму глаза, уточнило республиканское ведомство в своем Telegram-канале. У 16-летнего мальчика — множественные осколочные раны на лице.
У одного из взрослых пострадавших — незначительные осколочные ранения. Медики оказали ему помощь на месте происшествия. Еще одного местного жителя госпитализировали в отделение нейрохирургии. Врачи устанавливают тяжесть полученных им повреждений.
По данным источника РИА «Новости» в экстренных службах, в результате обстрела украинскими войсками в Макеевке пострадали порядка 10 человек.
После ракетного удара, отмечали жители города, во всем микрорайоне Солнечный выбило стекла. Рядом с местом падения обломков ракеты находятся школа и детский сад.