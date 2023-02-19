Мир 19 февраля 2023, 22:32 Число погибших в Турции в ходе землетрясений превысило 41 тысячу AFAD: жертвами землетрясений в Турции стали 41 020 человек Twitter

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Количество погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции увеличилось. Жертвами стихийного бедствия стали 41 тысяча 20 человек. Об этом со ссылкой на данные государственного Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) сообщило агентство Anadolu.

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«Согласно последней информации, в провинциях Кахраманмараш , Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг погибли в общей сложности 41 тысяча 20 человек», — говорится в сообщении.

В пострадавших регионах продолжают разбирать завалы специальные группы, которые насчитывают почти 20 тысяч человек. К ним подключились неправительственные и международные организации. Порядок и медицинскую помощь обеспечивают более 240 тысяч сотрудников полиции, врачей скорой помощи, местные группы поддержки и волонтеры.

Спасатели все еще продолжают находить выживших, спустя почти две недели, после первых подземных толчков. В минувшую субботу в провинции Хатай из-под завалов доставили двух взрослых и одного ребенка. Пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что спасательная операция завершится, когда из-под завалов достанут последнего выжившего. Он подчеркнул, что сразу после этого на месте начнется возведение новых сейсмоустойчивых домов, чтобы обеспечить жильем каждого, кто остался без крыши над головой.

Сразу два сильных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в Турции 6 февраля. Подземные толчки также привели к разрушениям в соседней Сирии. Их почувствовали и жители других стран региона. После главных толчков последовала серия афтершоков, которая к воскресенью, 19 февраля, превысила шесть тысяч случаев.