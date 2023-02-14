Мир 14 февраля 2023, 21:02 Эрдоган назвал условие для завершения спасательной операции после землетрясений Эрдоган: разбор завалов после землетрясений завершат после спасения последнего выжившего

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Разбором завалов разрушенных крупнейшими землетрясениями домов в южных провинциях Турции занимаются более 250 тысяч спасателей. Операция завершится после спасения последнего выжившего. Как сообщило агентство Anadolu, с таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы продолжим нашу работу, пока не вытащим из разрушенных зданий последнего живого человека», — заявил он.

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Турецкий лидер пообещал, что после завершения спасательной операции начнется строительство более 30 тысяч домов, куда переселят переживших стихийное бедствие. Он подчеркнул, что сейчас страна не может терять ни минуты, чтобы за год расселить всех оставшихся без крыши над головой.

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Эрдоган добавил, что все оставшиеся без жилья 1,6 миллиона человек получат кров и денежные выплаты. Отдельно он отметил, что семьям погибших предоставят по 100 тысяч лир на первое время.

«Мы окажем дополнительную поддержку пострадавшим в соответствии с потребностями, которые возникнут в ближайшие дни. Уже подготовлены дополнительные фонды для поддержки бизнеса в регионе», — добавил президент Турции.

Он добавил, что с завтрашнего дня в стране и соседних государствах начнется кампания по сбору помощи пострадавшим под лозунгом «Турция — единое сердце».

«Мы не забудем о той руке помощи, которую мир протянул нам в трудную минуту», — подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции заявил, что в результате двух крупных землетрясений число погибших увеличилось до 35 418 человек. В больницах остаются 13 208 раненых. Спасатели продолжают разбирать разрушенные жилые дома и здания в пострадавших провинциях.