Мир 12 февраля 2023, 17:32 Число погибших в результате землетрясения в Турции перевалило за 29 тысяч Anadolu: число жертв землетрясения в Турции выросло до 29 605 РИА «Новости»

Читать 360tv в

Количество жертв землетрясения в Турции вновь обновилось, теперь сообщается о 29 605 погибших. Статистику привело агентство Anadolu со ссылкой на управление по ликвидации стихийных бедствий.

«По состоянию на 15:55 (время совпадает с московским) погибли 29 605 человек», — говорится в публикации.

Реклама

Почти восемь тысяч зданий, оказавшихся под угрозой обрушения из-за землетрясения, придется срочно снести. Еще 12 тысяч домов непригодны для проживания.

Реклама

Землетрясение магнитудой 7,7 случилось в Турции ранним утром 6 февраля. Это было самое мощное землетрясение в стране с 1939 года. Турецкие власти сравнили его силу с силой взрыва 500 атомных бомб. При этом ВОЗ предупредила, что возможна так называемая вторичная катастрофа — и дело даже не в угрозе новых подземных толчков: у многих выживших серьезные проблемы с водой, топливом, электричеством и жизненно важными вещами, вдобавок снизилась температура воздуха.