Число погибших в давке в Сеуле достигло 149 человек | 360°

Мир 30 октября 2022, 02:13 Число погибших в давке в Сеуле достигло 149 человек «Ренхап»: число погибших во время давки в Сеуле увеличилось до 149 Публичное достояние

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При давке в столице Южной Кореи Сеуле погибло 149 человек. Об этом сообщило южнокорейское агентство Ренхап, ссылаясь на пожарных.

Ранее сообщалось о 146 погибли и 150 пострадавших во время давки в узком переулке рядом с отелем Hamilton.

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ЧП произошло во время массового празднования Хеллоуина. Согласно данным пожарной службы Сеула, давка начала образовываться в переулке, который отличается тем, что здесь неровная дорога, которая спускается вниз, постепенно сужаясь. Поэтому люди в толпе могли легко споткнуться и упасть при напоре сзади.

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Среди погибших больше всего людей в возрасте от 20 до 30 лет. Также сообщается о двух погибших иностранцах. На момент трагедии в районе проведения праздника находилось не меньше 100 тысяч человек.

По данным местных СМИ, трагедия могла произойти после того, как в толпе распространили информацию о том, что в одном из баров отдыхает известный поп-исполнитель. Имя звезды не известно.