Число погибших в давке в Сеуле выросло до 146 человек | 360°

29 октября 2022, 23:35
Число погибших в давке в Сеуле выросло до 146 человек
YTN: число погибших в давке в Сеуле возросло до 146 человек
В результате давки на прогулочной улице Итхэвон в центре Сеула погибли по меньшей мере 146 человек. Об этом в эфире телеканала YTN сообщил представитель спасательных служб города.
Пострадали, как следует из сообщения, не менее 150 человек.
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Причиной давки могло стать появление знаменитости в популярном районе баров и дискотек.
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Как следует из данных канала, все могло произойти после того, как в толпе начались разговоры о том, что в одном из баров видели известного поп-исполнителя. Имя звезды не уточняется. Многие люди после этого поспешили в переулок. Там находится заведение, в котором якобы отдыхал исполнитель.Всего в прогулочном районе Итэвон в субботу собрались свыше 100 тысяч еловек. Президент Южной Кореи Ен Сок Ель после этой трагедии взял на себя ее расследование, сообщили «Невские новости».
Ранее местные власти сообщали о гибели 120 человек при давке в столице Южной Кореи.
Президент страны Юн Сок Ель премьер-министр Хан Док Су призвали врачей оказать первую помощь всем пострадавшим при происшествии. Правительство Южной Кореи собралось на экстренное заседание. После информации о случившемся мэр Сеула прервал свой визит в Европу.
Южная Корея
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