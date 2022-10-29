Число погибших в давке в Сеуле выросло до 146 человек | 360°

Мир 29 октября 2022, 23:35 Число погибших в давке в Сеуле выросло до 146 человек YTN: число погибших в давке в Сеуле возросло до 146 человек Pxhere

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В результате давки на прогулочной улице Итхэвон в центре Сеула погибли по меньшей мере 146 человек. Об этом в эфире телеканала YTN сообщил представитель спасательных служб города.

Пострадали, как следует из сообщения, не менее 150 человек.

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Причиной давки могло стать появление знаменитости в популярном районе баров и дискотек.

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Как следует из данных канала, все могло произойти после того, как в толпе начались разговоры о том, что в одном из баров видели известного поп-исполнителя. Имя звезды не уточняется. Многие люди после этого поспешили в переулок. Там находится заведение, в котором якобы отдыхал исполнитель.

Ранее местные власти сообщали о гибели 120 человек при давке в столице Южной Кореи.

Президент страны Юн Сок Ель премьер-министр Хан Док Су призвали врачей оказать первую помощь всем пострадавшим при происшествии. Правительство Южной Кореи собралось на экстренное заседание. После информации о случившемся мэр Сеула прервал свой визит в Европу.