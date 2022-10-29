Жертвами давки в Сеуле стали 120 человек | 360°

29 октября 2022, 21:54
Жертвами давки в Сеуле стали 120 человек
Ренхап: Число погибших во время давки в Сеуле возросло до 120
При давке в столице Южной Кореи Сеуле погибло 120 человек. Об этом в субботу сообщило южнокорейское агентство Ренхап, ссылаясь на местные власти.
ЧП произошло во время массового празднования Хеллоуина. Сначала в СМИ появились данные о том, что около 50 человек во время давки перенесло остановку сердца и 150 пострадало.
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Всего в экстренные службы Сеула обратился 81 человек с признаками затруднения дыхания. Как отметил телеканал «Санкт-Петербург», настоящее время на месте работают врачи и спасатели.
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Южнокорейский президент Юн Сок Ель распорядился оказать первую помощь всем пострадавшим. Мэр Сеула после информации о случившемся прервал свой визит в Европу.
Президент страны Юн Сок Ель и премьер-министр Хан Док Су призвали медиков оказать всю необходимую помощь. Правительство страны собралось на экстренное заседание.
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