Мир 17 февраля 2023, 20:38 Названо число разрушенных и поврежденных домов землетрясением в Турции Вице-президент Турции Октай: завалы после землетрясения разбирают на 200 участках РИА «Новости»

Читать 360tv в

Спасатели Турции продолжают разбирать завалы разрушенных землетрясениями домов на 200 участках в 11 провинциях в поисках выживших людей. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Окай во время посещения Управления по чрезвычайным ситуациям.

Он подчеркнул, что к работам привлекли более 35 тысяч человек.

Реклама

«Продолжаются разборы завалов на 200 участках во всех 11 пострадавших провинциях. Мы приложим все усилия, чтобы добраться до каждого выжившего», — привело слова Окая издание Haberturk.

Реклама

Вице-президент добавил, что специалисты осмотрели более 597 тысяч зданий, из которых почти 76 тысяч разрушены полностью или не подлежат восстановлению. Владельцы почти двух миллионов квартир смогут постепенно возвращаться домой. Но 375 тысяч человек пока останутся в местах временного размещения.

По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 38 тысяч человек. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поисково-спасательные закончатся, когда из-под завалов достанут последнего выжившего.

Глава государства добавил, что сразу после этого на месте разрушенных зданий начнут возводить новые жилые дома. Он отметил, что сейчас в местах временного размещения находятся 1,6 миллиона человек. Все они получат денежные выплаты.