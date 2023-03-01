Мир 01 марта 2023, 02:20 Пассажирский поезд сошел с рельсов в Греции ERT1: поезд с пассажирами сошел с рельсов в Греции Unsplash

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Пассажирский поезд сошел с рельсов, когда следовал по маршруту Салоники — Лариса. Это произошло рядом с населенным пунктом Эвангелизмос. В результате ЧП пострадали люди, сообщил телеканал ERT1.

По данным телеканала, пассажирский поезд вышел из Салоник в 19:22 по местному времени (20:22 по московскому времени). Уточняется, что после столкновения с грузовым составом начался пожар. Также три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов. На место происшествия работают представители экстренных служб.

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Аналогичное ЧП с поездом произошло накануне в США. В округе Манати штата Флорида сошли с рельсов несколько вагонов, в которых везли пропан и гипсокартон. В одном из опрокинувшихся вагонов находилось порядка 135 литров пропана. Информации о пострадавших не поступало.

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