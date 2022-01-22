Число арестованных участников беспорядков в Казахстане выросло до 811 человек

В Казахстане продолжается расследование 819 уголовных дел по факту массовых беспорядков и терактов, которые произошли в начале января. Как сообщило МИА «Казинформ», с таким заявлением в ходе брифинга выступил заместитель генерального прокурора республики Елдос Килымжанов.

Он подчеркнул, что особое внимание уделяется преступлениям, в ходе которых пострадали люди и объекты бизнеса.

По словам представителя Генпрокуратуры, из общего числа уголовных дел 45 завели по террористическим актам, 36 — по массовым беспорядкам, 15 — по убийствам. Остальные расследования касаются грабежей, хищения оружия, применения насилия в отношении правоохранителей.

«По этим делам задержаны 970 подозреваемых. Из них 782 с санкции суда взяты под стражу, 29 отправлены под домашний арест», — заявил Килымжанов.

Он пояснил, что 464 арестованных проходят по делам о терроризме и массовых беспорядках. Также задержан 371 подозреваемый в грабежах, кражах, незаконном хранении и хищении оружия и хулиганстве.

«В рамках одного уголовного дела могут задерживаться несколько лиц-соучастников. Следует учитывать, что все приведенные данные неокончательные. Они связаны с ходом расследования, результатами проверок оснований задержания и итогами рассмотрения судами материалов об аресте», — добавил представитель Генпрокуратуры.

Он подчеркнул, что задержанных подозреваемых, чья вина не подтвердилась, отпускают. За последние дни из изоляторов временного содержания выпустили 96 человек.

Беспорядки в Казахстане начались после мирных акций протеста жителей западных районов республики, несогласных с резким повышением цен на сжиженный газ. В крупных городах Казахстана начиная с 4 января начались погромы. Участники беспорядков отбирали оружие у силовиков и открывали стрельбу.

По решению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в стране ввели режим чрезвычайного положения. Во всех районах началась контртеррористическая операция силами Национальной гвардии, полиции и армии.

По просьбе казахстанского лидера страны Организации Договора о коллективной безопасности направили миротворцев, которые взяли под охрану государственные, военные и социальные объекты. После того как ситуацию удалось взять под контроль, миротворцев вернули в места постоянного пребывания.