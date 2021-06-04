Чиновница в США получила срок за разглашение данных о России

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк дал бывшей сотруднице Министерства финансов США Натали Мейфлауэр Сурс Эдвардс шесть месяцев лишения свободы. Ее обвинили в разглашении конфиденциальной информации, которая касалась посольства России в Вашингтоне.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном федеральной прокуратурой. Из документа следует, что Эдвардс «приговорена к шести месяцам заключения в федеральной тюрьме за незаконное раскрытие сообщений о подозрительной активности и других секретных данных». Свою вину она признала в январе 2020 года.

Эдвардс арестовали в октябре 2018 года в США. Власти заявили, что она передала журналисту конфиденциальную информацию о банковских транзакциях. Сотрудники американских финансовых организаций посчитали потенциально незаконными. Данные, в частности, касались российского посольства РФ в США, россиянки Марии Бутиной. Кроме того, речь шла о бывших помощниках 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. В их числе были Ричард Гейтс и Пол Манафорт.

Манафорт являлся главой избирательного штаба Трампа. Манафорт и его зам Гейтс стали фигурантами расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о якобы вмешательстве России в американские выборы. Бутину задержали в 2018 году, в Вашингтоне. Американская сторона утверждала, что она незаконно работала иностранным агентом в США.

Эдвардс была старшей советницей группы по финансовым преступлениям. Во время задержания у нее нашли накопитель информации и телефон, который позволяет передавать данные в зашифрованном виде. Власти Штатов считают, что благодаря раскрытым Эдвардс данным в американских СМИ появились не менее 12 публикаций.