Трамп удалил блог со своего сайта, но так и не восстановился на Facebook

С сайта экс-президента США Дональда Трампа исчез его блог. Там публиковались заявления политика, после того как его забанили в американских соцсетях. Поползли слухи, что Трамп вернулся в Facebook, но представитель компании это опроверг.

Страница From the Desk of Donald J. Trump («Напрямую от Дональда Трампа») не вернется на его сайт, заявил CNBC помощник миллиардера Джейсон Миллер.

«Это было лишь дополнение к более широким усилиям, которые мы прилагаем и над которыми мы работаем», — сказал он.

После этого в соцсетях стали писать, что Трамп получил контроль над своими аккаунтами. Представитель Facebook Энди Стоун это опроверг.

«Ничего в статусе президента Трампа на нашей платформе не изменилось. Он отстранен на неопределенный срок», — написал он в Twitter.

В мае надзорный совет Facebook поддержал решение компании приостановить доступ политика к его учетным записям.

Трампа забанили в Twitter, Facebook и Instagram в январе 2021 года. Поводом послужил штурм здания парламента его сторонниками.

6 января толпа ворвалась в Капитолий, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов, на которых Трамп проиграл Джо Байдену.