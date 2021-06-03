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    03 июня 2021, 05:00

    Трамп удалил блог со своего сайта, но так и не восстановился на Facebook

    Кирилл Фролов

    С сайта экс-президента США Дональда Трампа исчез его блог. Там публиковались заявления политика, после того как его забанили в американских соцсетях. Поползли слухи, что Трамп вернулся в Facebook, но представитель компании это опроверг.

    Трамп удалил блог со своего сайта, но так и не восстановился на Facebook

    Страница From the Desk of Donald J. Trump («Напрямую от Дональда Трампа») не вернется на его сайт, заявил CNBC помощник миллиардера Джейсон Миллер.

    «Это было лишь дополнение к более широким усилиям, которые мы прилагаем и над которыми мы работаем», — сказал он.

    После этого в соцсетях стали писать, что Трамп получил контроль над своими аккаунтами. Представитель Facebook Энди Стоун это опроверг.

    «Ничего в статусе президента Трампа на нашей платформе не изменилось. Он отстранен на неопределенный срок», — написал он в Twitter.

    В мае надзорный совет Facebook поддержал решение компании приостановить доступ политика к его учетным записям.

    Трампа забанили в Twitter, Facebook и Instagram в январе 2021 года. Поводом послужил штурм здания парламента его сторонниками.

    6 января толпа ворвалась в Капитолий, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов, на которых Трамп проиграл Джо Байдену.