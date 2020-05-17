Четыре самолета с российскими военными вернутся из Сербии 17 мая

Российские военные помогали Сербии бороться с распространением коронавируса. Они вернутся в Россию 17 мая на четырех самолетах.

«Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия, вылетел с аэродрома Батайница», — приводит РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Позже стало известно о вылете второго борта с военными из Белграда. Всего на 14 мая запланировано четыре рейса, которые доставят 20 военнослужащих и пять единиц спецтехники. Кроме того, 16 мая в Россию прилетели еще три самолета с 40 военными и четырьмя единицами техники.

Министерство обороны в начале апреля отправило в Сербию специальное оборудование и военных для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. В Сербию прилетели военные специалисты радиационной, химической и биологической защиты и восемь врачебно-сестринских бригад.