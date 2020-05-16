Россия начала выводить военных из Сербии. Они помогали в борьбе с коронавирусом

Российские военные, которые помогали сербским властям бороться с пандемией коронавируса, скоро вернутся домой. Первая колонна военнослужащих и техники уже выдвинулась на аэродром.

«Первая колонна с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи Республике Сербия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, приступила к совершению марша из пункта временной дислокации в Белград на аэродром Батайница», — приводит РИА «Новости» текст сообщения российского военного ведомства.

Уже 16 мая три самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России привезут домой более 40 военных и доставят четыре единицы техники.

В конце апреля российские военные врачи побывали в этнодеревне Дрвенград сербского режиссера Эмира Кустурицы, который лично провел для медиков экскурсию.

В начале апреля Министерство обороны России перебросило личный состав и специальное оборудование в Сербию для помощи в борьбе с пандемией 2019-nCoV. В Сербию прилетели военные специалисты радиационной, химической и биологической защиты и восемь врачебно-сестринских бригад.