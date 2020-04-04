Все 11 самолетов ВКС РФ с гумпомощью прилетели в Сербию

В Сербию прилетели военные специалисты радиационной, химической и биологической защиты. Они будут дезинфицировать транспорт и здания и анализировать патогенные материалы.

Восемь врачебно-сестринских бригад будут помогать сербским властям бороться с распространением инфекции. Для этого у них есть все необходимое медицинское оборудование. Авиагруппировку для поддержки Сербии поручил создать президент России Владимир Путин.

В Сербии, по последним данным, зафиксировали 1171 случай заражения. Умер от COVID-19 31 человек. О пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта, спустя два месяца с небольшим после вспышки инфекции в китайском Ухане. Коронавирусом в мире заразились более 1,1 миллиона человек. В России 4149 инфицированных.